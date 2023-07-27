Опубликован список пассажиров и членов экипажа разбившегося вертолета Ми-8 на Алтае

В Республике Алтай 27 июля произошла авиакатастрофа Ми-8 авиакомпании "АлтайАвиа". Во время жесткой посадки погибли шесть человек.

По сообщениям СМИ, на борту находились 16 человек, однако региональное МЧС указывает, что в винтокрылой машине было 13 человек.

Возможно, в ведомстве имели в виду только количество пассажиров.

На борту находились — Алексей Запара, Александр Ратников, Елена Паташенка, Наталья Комарова, Аурика Волова, Юлия Кузьмина, Елена Левшукова, Евгений Горбунов, Яна Кургаева, Владимир Мацулев, Инга Даниленко, Татьяна Смирнова и Игорь Ишутин, сообщает РЕН ТВ..

Список членов экипажа рухнувшего вертолета — капитан воздушного судна Вячеслав Демихов, второй пилот Олег Егоров и Алексей Десятов. Все они госпитализированы, указывает Lenta.ru.

Всего на борту было 16 человек: 13 туристов и три члена экипажа. Среди пассажиров — 5 мужчин и 8 женщин от 1959 до 1986 года рождения.

По-прежнему не говорится, из каких регионов были туристы, находившиеся на борту вертолета. И кто именно погиб.

Возбуждено уголовное дело.