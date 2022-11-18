Шведская прокуратура выявила на месте преступления в Балтийском море большое количество улик. В районе осмотра все тщательно задокументировали.
При проведении экспертизы обнаружили следы взрывчатых веществ на нескольких из найденных посторонних предметов.
«Предварительная аналитическая работа продолжается, чтобы сделать более обоснованные выводы об инциденте», — проинформировал ведущий предварительное расследование прокурор Матса Юнгквист.
Юнгквист отметил, что расследование потребует времени. Результаты покажут, можно ли предъявить кому-либо подозрения в совершении преступления.