18 ноября
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Происшествия

Взрывы на «Северных потоках» были диверсией — установила шведская прокуратура

Шведская прокуратура установила, что взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» были диверсией. Об этом сообщает ТАСС.

"Северный поток-2".
"Северный поток-2".
www.gazprom.ru/projects/nord-stream2/

Шведская прокуратура выявила на месте преступления в Балтийском море большое количество улик. В районе осмотра все тщательно задокументировали.

При проведении экспертизы обнаружили следы взрывчатых веществ на нескольких из найденных посторонних предметов.

«Предварительная аналитическая работа продолжается, чтобы сделать более обоснованные выводы об инциденте», — проинформировал ведущий предварительное расследование прокурор Матса Юнгквист.

Юнгквист отметил, что расследование потребует времени. Результаты покажут, можно ли предъявить кому-либо подозрения в совершении преступления.

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