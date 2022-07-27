27 июля
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Происшествия

Ядовитая змея укусила пенсионерку на отдыхе

В Подмосковье 73-летнюю женщину госпитализировали после укуса ядовитой змеи, пишут «Известия».

Змея напугала барнаульцев.
Змея напугала барнаульцев.
vk.com/barneos22.

Пенсионерка отправилась в поселок Запрудня к своей подруге, чтобы отдохнуть на ее участке.

Именно там затаилась змея.

После укуса пенсионерку в тяжелом состоянии госпитализировали, пишет Газета.Ru.

Между тем беременные гадюки начали клубиться в Сибири.

Что делать в случае укуса

Ученые сетуют на то, что большинство граждан не знают, как правильно себя вести при встрече с гадюкой и оказывать помощь в случае укуса.

«Зачастую змеи встречаются на полянах и опушках, они любят греться на пнях. Передвигаясь по лесу или открытому пространству, лучше всего идти с палкой, раздвигая траву перед собой. Если на пути есть гадюка, есть вероятность, что вы её спугнете. Во-вторых, важно быть в правильной обуви. Оптимальный выбор — это сапоги на 20−30 см выше лодыжки», — отметил заведующий кафедрой зоологии позвоночных животных Биологического института (БИ) Томского госуниверситета (ТГУ) Вадим Ярцев.

В случае укуса нужно постараться как можно быстрее доставить человека в лечебное учреждение, а укушенную часть тела следует максимально обездвижить без наложения жгута. Если под рукой есть антигистаминный препарат и анальгетик, есть смысл дать то и другое.

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