Якутские сотрудники ФСБ поймали мужчину, гулявшего по лесу с рюкзаком золота

Уроженца одной из кавказских республик задержали в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в лесном массиве вблизи поселка Беркакит.
В рюкзаке у него оперативники обнаружили слитки золота, а также свертки с «порошком неоднородной массы». Общий вес изъятого драгметалла превысил 13 килограммов.
Возбуждено уголовное дело — за незаконное хранение драгоценных металлов. Проводятся необходимые следственные действия.
Ранее сообщалось, что в Якутии силовики задержали участников преступного сообщества, открывшего залы с игровыми автоматами. В особняках владельцев подпольных казино обнаружили позолоченную мебель и сантехнику.