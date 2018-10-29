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Якутские сотрудники ФСБ поймали мужчину, гулявшего по лесу с рюкзаком золота

В Нерюнгринском районе Якутии сотрудники УФСБ задержали 52-летнего мужчину, у которого обнаружили и изъяли промышленное золото на 34,5 миллиона рублей, пишет «РГ».

Слитки золота.
Слитки золота.
открытые источники в интернете

Уроженца одной из кавказских республик задержали в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в лесном массиве вблизи поселка Беркакит.

В рюкзаке у него оперативники обнаружили слитки золота, а также свертки с «порошком неоднородной массы». Общий вес изъятого драгметалла превысил 13 килограммов.

Возбуждено уголовное дело — за незаконное хранение драгоценных металлов. Проводятся необходимые следственные действия.

Ранее сообщалось, что в Якутии силовики задержали участников преступного сообщества, открывшего залы с игровыми автоматами. В особняках владельцев подпольных казино обнаружили позолоченную мебель и сантехнику.

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