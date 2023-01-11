11 января
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

За миллионную взятку осудили известную ремонтную компанию

За передачу взятки начальнику службы вагонного хозяйства новосибирского филиала ОАО «РЖД», ремонтную компанию «Новотранс» оштрафовали почти на 13 млн рублей, сообщают в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Суд.
Суд.
Pixabay.com

По установленной информации, представитель ремонтной компании «Новотранс» передал начальнику службы вагонного хозяйства и филиала ОАО «РЖД» денежное вознаграждение в размере более 6,6 млн рублей, чтобы ускорить текущие работы по ремонту вагонов.

Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 19.28 КоАП РФ («Незаконное вознаграждение от имени юридического лица, совершенное в крупном размере»).

Суд назначил организации наказание в виде штрафа в размере более 12,9 млн рублей. В законную силу постановление суда не вступило.

Ранее экс-замминистра энергетики получил взятку в 227 млн рублей.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость