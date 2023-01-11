За миллионную взятку осудили известную ремонтную компанию

По установленной информации, представитель ремонтной компании «Новотранс» передал начальнику службы вагонного хозяйства и филиала ОАО «РЖД» денежное вознаграждение в размере более 6,6 млн рублей, чтобы ускорить текущие работы по ремонту вагонов.
Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 19.28 КоАП РФ («Незаконное вознаграждение от имени юридического лица, совершенное в крупном размере»).
Суд назначил организации наказание в виде штрафа в размере более 12,9 млн рублей. В законную силу постановление суда не вступило.
Ранее экс-замминистра энергетики получил взятку в 227 млн рублей.
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