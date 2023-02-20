За мошенничество со школьными тестами осудят замруководителя алтайского учреждения

Мужчина был ответственным за организацию и проведение тренировочного тестирования девятых и 11 классов.
Он заключал договоры на проверку со специалистами со стороны. Оплата зависела от количества работ. Следствие полагает, что с января 2017 по декабрь 2021 злоумышленник просил завышать в документах объемы проверенного.
Преподаватели получали деньги в завышенном размере и возвращали их замруководителя, который забирал средства себе.
В результате учреждение пострадало на 1,2 млн рублей. Возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.
Обвинение уже утвердили в прокуратуре и отправили в суд, а на имущество мужчины наложили арест стоимостью 1,6 млн рублей.
«Банкфакс» предполагает, что речь идет об «Алтайском институте цифровых технологий и оценки качества образования им. О.Р. Львова». На сайте указано, что замдиректора по оценке качества образования там работает Владимир Печатнов.
В отношении его полного тезки Центральный районный суд Барнаула 13 февраля принял уголовное дело, как раз возбужденное по статье о мошенничестве. В деле участвуют и представители упомянутого выше КАУ.
Ранее в Алтайском крае женщина потратила на «наказание» мошенников больше миллиона рублей.