20 февраля
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Происшествия

За мошенничество со школьными тестами осудят замруководителя алтайского учреждения

Замруководитель одного из алтайских учреждений завышал число проверенных тестов старшеклассников, чтобы получить выгоду. Дело ушло в суд, сообщает «Банкфакс» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Алтайского края.

Мошенники.
Мошенники.
unsplash.com

Мужчина был ответственным за организацию и проведение тренировочного тестирования девятых и 11 классов.

Он заключал договоры на проверку со специалистами со стороны. Оплата зависела от количества работ. Следствие полагает, что с января 2017 по декабрь 2021 злоумышленник просил завышать в документах объемы проверенного.

Преподаватели получали деньги в завышенном размере и возвращали их замруководителя, который забирал средства себе.

В результате учреждение пострадало на 1,2 млн рублей. Возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.

Обвинение уже утвердили в прокуратуре и отправили в суд, а на имущество мужчины наложили арест стоимостью 1,6 млн рублей.

«Банкфакс» предполагает, что речь идет об «Алтайском институте цифровых технологий и оценки качества образования им. О.Р. Львова». На сайте указано, что замдиректора по оценке качества образования там работает Владимир Печатнов.

В отношении его полного тезки Центральный районный суд Барнаула 13 февраля принял уголовное дело, как раз возбужденное по статье о мошенничестве. В деле участвуют и представители упомянутого выше КАУ.

Ранее в Алтайском крае женщина потратила на «наказание» мошенников больше миллиона рублей.

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