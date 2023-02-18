В Алтайском крае женщина потратила на «наказание» мошенников больше миллиона рублей

48-летняя жительница Бийска увидела в интернете объявление о наказании мошенников и решила вернуть украденную у нее когда-то сумму. Об этом сообщают в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Бийчанка наткнулась в интернете на объявление юридической фирмы, в котором обещали найти и наказать аферистов.

Женщину уже обманывали злоумышленники, поэтому объявление показалось ей интересным. Она перешла по ссылке.

Спустя время с жительницей Бийска связались сотрудники фирмы и расспросили, как и когда ее обманули.

Через несколько дней юристы сообщили, что, по решению международного суда, можно вернуть всю сумму, которую женщина потеряла. Но для этого нужно открыть счета в других странах и оплатить лицензию и проценты.

Собеседники были настолько убедительны, что женщина без вопросов переводила деньги, даже взяв несколько кредитов.

За все время общения она потратила больше 1 млн рублей. Но получить обратно хоть что-то у нее не вышло. Бийчанка поняла, что второй раз попалась на уловки аферистов.

Полиция проводит проверку.

Ранее жительница Барнаула отдала мошенникам крупную сумму, чтобы спасти ненастоящую дочь.