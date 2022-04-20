За неделю умерли три моряка американского авианосца

Менее чем за неделю на борту авианосца ВМС США «Джордж Вашингтон» умерли три моряка, сообщает телеканал NBC News.

Все три смерти произошли в ходе разных инцидентов 9, 10 и 15 апреля. В первых двух случаях военнослужащие были найдены мертвыми вне базы, а в последнем моряк был обнаружен на борту в бессознательном состоянии и доставлен в больницу, где врачи констатировали его кончину., пишет bfm.ru

Служба криминальных расследований ВМС США проводит совместное расследование с властями города Ньюпорт-Ньюс, где авианосец «Джордж Вашингтон» проходит капитальный ремонт.

Предварительно, связей между трагичными инцидентами не обнаружено.