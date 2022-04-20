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Происшествия

За неделю умерли три моряка американского авианосца

Менее чем за неделю на борту авианосца ВМС США «Джордж Вашингтон» умерли три моряка, сообщает телеканал NBC News.

Флаг США.
Флаг США.
Echaik, CC BY-ND 2.0, part from original.

Все три смерти произошли в ходе разных инцидентов 9, 10 и 15 апреля. В первых двух случаях военнослужащие были найдены мертвыми вне базы, а в последнем моряк был обнаружен на борту в бессознательном состоянии и доставлен в больницу, где врачи констатировали его кончину., пишет bfm.ru

Служба криминальных расследований ВМС США проводит совместное расследование с властями города Ньюпорт-Ньюс, где авианосец «Джордж Вашингтон» проходит капитальный ремонт.

Предварительно, связей между трагичными инцидентами не обнаружено.

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