За незаконный сбор милостыни введут наказание

За хищения, которые будут совершены при помощи ящиков для пожертвований лицами, не имеющими права на благотворительность, вводится административная ответственность.

В Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) статья 7.27 «Мелкое хищение» дополняется новой частью 3, сообщает «Российская газета».

За мелкое хищение, не превышающее 2,5 тыс. рублей, вводится три меры наказания, среди которых штраф, административный арест, а также обязательные работы с конфискацией орудия правонарушения.

Штраф составит до пятикратной стоимости похищенной суммы, но не менее трех тысяч рублей. Кроме того, незаконному сборщику милостыни может быть назначен административный арест на срок от 10 до 15 суток или обязательные работы до 120 часов.

Для юридических лиц, которые организуют незаконный сбор милостыни, штрафы будут составлять от 20 до 50 тыс. рублей, пишет Lenta.ru.

В КоАП внесли новую норму об административной ответственности некоммерческой организации, имеющую право на благотворительную деятельность, но при этом нарушающую требования к сбору пожертвований.

Речь идет о порядке установки ящиков, использовании и правилах извлечения средств. Для должностных лиц штраф составит от 5 до 10 тыс. рублей, для юридических лиц — от 10 до 30 тыс. рублей.