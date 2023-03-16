За оскорбление полицейского осудили жителя Республики Алтай

Вечером 16 февраля прошлого года правоохранители доставили мужчину в районную больницу для медосвидетельствования.
Там обвиняемый при посторонних оскорбил одного из полицейских грубой нецензурной бранью.
Суд принял во внимание публичность преступления, а также характеристику подсудимого, которого ранее уже приговаривали к условному сроку.
В итоге жителю республики назначили наказание в виде одного года, трех месяцев и 20 дней лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Ранее алтайский чиновник заставил женщину публично извиниться за оскорбление в соцсетях.