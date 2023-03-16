16 марта
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Происшествия

За оскорбление полицейского осудили жителя Республики Алтай

51-летнему жителю Онгудайского района 15 марта вынесли обвинительный приговор за оскорбление представителя власти, сообщает СУ СК по Республике Алтай.

Полиция. Мигалка
Полиция. Мигалка
СС0

Вечером 16 февраля прошлого года правоохранители доставили мужчину в районную больницу для медосвидетельствования.

Там обвиняемый при посторонних оскорбил одного из полицейских грубой нецензурной бранью.

Суд принял во внимание публичность преступления, а также характеристику подсудимого, которого ранее уже приговаривали к условному сроку.

В итоге жителю республики назначили наказание в виде одного года, трех месяцев и 20 дней лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее алтайский чиновник заставил женщину публично извиниться за оскорбление в соцсетях.

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