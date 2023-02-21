Бывшего барнаульского полицейского осудят за взятки от мошенников

Расследование уголовного дела на 33-летнего бывшего полицейского из Барнаула завершили 21 февраля. Ему предъявили обвинение в получении взяток должностным лицом, сообщает следственный комитет Алтайского края.

Как выяснило следствие, во время работы бывший правоохранитель занимался проверкой по заявлениям о мошенничестве в автосалонах Барнаула.

Автомобили продавали по явно завышенным ценам и на заранее невыгодных для покупателей условиях.

Летом 2021 года полицейский предложил представителю салонов давать ему взятку. А он взамен не будет обращать внимания на заявления граждан и будет всячески покровительствовать мошенникам.

С августа 2021 по июнь 2022 мужчина таким образом получил 1 млн 300 тыс. рублей деньгами и другие предметы на сумму более 30 тыс. рублей.

За проступок, порочащий честь и достоинство сотрудника полиции, он был уволен из органов внутренних дел.

Вину обвиняемый признал, на его имущество стоимостью более 2 млн 700 тыс. рублей наложили арест.

Сейчас уголовное дело направили в суд.

Ранее бывшего полицейского осудили за взятку почти на десять лет.