19 декабря
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Происшествия

За подорожание сыра осудили владельца магазина в Белоруссии

В Белоруссии вынесли первый приговор из-за нарушения моратория на рост цен в стране, сообщает Office Life.

Суд, Фемида.
Суд, Фемида.
unsplash.com.

На скамье подсудимых оказался 46-летний владелец магазина из Могилева. В его торговой точке стоимость сыра сулугуни выросла на 26 копеек (около семи российских рублей).

Предпринимателя осудили на два года лишения свободы с отсрочкой на год, пишет Lenta.ru.

Ранее в Белоруссии казнили 31-летнего «черного риелтора». Белорусские милиционеры назвали это дело «конвейером смерти».

Белоруссия — единственная страна в Европе и СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая, в соответствии с Конституцией, применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления.

Приговор суда приводится в исполнение через расстрел.

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