На Алтае за махинации с валютой осудили организатора ОПГ

За совершение незаконных валютных операций на сумму свыше 340 млн в Барнауле осудили организатора преступной группы (ОПГ), сообщают в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Как установил суд, мужчина организовал преступную группу с использованием 38 фиктивно созданных им юридических лиц.

Подсудимый совершил валютные операции по незаконному переводу денег за границу в иностранной и российской валютах — на сумму более 340 млн рублей — на банковские счета нерезидентов.

Помимо этого, для указных целей и их осуществления злоумышленники предоставили недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов в кредитную организацию с полномочиями агента валютного контроля.

Суд приговорил виновного к 5 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в 200 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.

Уголовное дело на остальных участников организованной группы находитяся на рассмотрении в суде.

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