На Алтае за махинации с валютой осудили организатора ОПГ

Как установил суд, мужчина организовал преступную группу с использованием 38 фиктивно созданных им юридических лиц.
Подсудимый совершил валютные операции по незаконному переводу денег за границу в иностранной и российской валютах — на сумму более 340 млн рублей — на банковские счета нерезидентов.
Помимо этого, для указных целей и их осуществления злоумышленники предоставили недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов в кредитную организацию с полномочиями агента валютного контроля.
Суд приговорил виновного к 5 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в 200 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.
Уголовное дело на остальных участников организованной группы находитяся на рассмотрении в суде.
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