За полгода на Чуйском тракте выявили более 140 тысяч дорожных нарушений

15 июля сотрудники ГИБДД патрулировали федеральную трассу Р-256 «Чуйский тракт» с помощью беспилотного летательного аппарата.
Основным нарушением со стороны водителей остается выезд на встречную полосу движения под запрещающие знаки и через сплошную линию разметки.
«На всех федеральных дорогах Алтайского края наблюдается рост числа нарушений, выявленных с помощью автоматических комплексов фотовидеофиксации. Самый значительный — на Чуйском тракте, при этом большинство приходится на пятницу», — отметил Иван Таратынов, замначальника отдела организации работ по безопасности дорожного движения ФКУ Упрдор «Алтай».
За полгода количество нарушений на Чуйском тракте выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2021-го: с 64 тыс. до 138 тыс.
В общей сумме за этот год камеры зафиксировали 186 тыс. нарушений ПДД.
Еще около 2 тыс. нарушителей выявили с помощью мобильных комплексов фотовидеофиксации в потоке. Как и беспилотные летательные аппараты, они используются в регионе первый год.
Ранее на Чуйском тракте автобус насмерть сбил пьяного мужчину.