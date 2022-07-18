18 июля
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Происшествия

За полгода на Чуйском тракте выявили более 140 тысяч дорожных нарушений

На Чуйском тракте в Алтайском крае зафиксировано 140 тысяч нарушений правил дорожного движения за полгода. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Алтай».

Нарушения на Чуйском тракте.
Нарушения на Чуйском тракте.
Пресс-служба ФКУ Упрдор "Алтай".

15 июля сотрудники ГИБДД патрулировали федеральную трассу Р-256 «Чуйский тракт» с помощью беспилотного летательного аппарата.

Основным нарушением со стороны водителей остается выезд на встречную полосу движения под запрещающие знаки и через сплошную линию разметки.

«На всех федеральных дорогах Алтайского края наблюдается рост числа нарушений, выявленных с помощью автоматических комплексов фотовидеофиксации. Самый значительный — на Чуйском тракте, при этом большинство приходится на пятницу», — отметил Иван Таратынов, замначальника отдела организации работ по безопасности дорожного движения ФКУ Упрдор «Алтай».

За полгода количество нарушений на Чуйском тракте выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2021-го: с 64 тыс. до 138 тыс.

В общей сумме за этот год камеры зафиксировали 186 тыс. нарушений ПДД.

Еще около 2 тыс. нарушителей выявили с помощью мобильных комплексов фотовидеофиксации в потоке. Как и беспилотные летательные аппараты, они используются в регионе первый год.

Ранее на Чуйском тракте автобус насмерть сбил пьяного мужчину.

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