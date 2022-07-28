28 июля
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Происшествия

За торговлю детьми наказали иностранку в Сибири

Следователи доказали в суде, что 28-летняя гражданка Республики Казахстан выносила и родила ребенка для третьих лиц. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Ребенок. Роды. Младенец.
Ребенок. Роды. Младенец.
unsplash.com

В 2019 году женщина связалась с компанией «Дидилия», которая оказывала услуги по организации и сопровождению оплодотворения, беременности и родам.

После этого подсудимая из Республики Казахстан прибыла в город Пномпень Королевства Камбоджа. Там в одном из медицинских учреждений ей провели медицинскую процедуру по оплодотворению, в результате чего она забеременела.

В марте 2020 года женщина родила ребенка в Красноярске и оставила ребенка в роддоме. В мае того же года она оформила свидетельство о рождении, где указала себя как мать, после чего должна была нести родительские обязанности.

На следующий же день после получения свидетельства о рождении подсудимая оформила доверенность у нотариуса, тем самым предоставляя возможность директору ООО «Дидилия» и его знакомым распоряжаться своим ребенком.

После того, как она передала свидетельство о рождении и нотариальную доверенность руководству компании «Дидилия», женщина убыла в Республику Казахстан, где получила за продажу своего новорожденного ребенка 13 тысяч долларов США. Вскоре директор компании забрал ребенка из медицинского учреждения с целью его дальнейшей передачи третьим лицам и получения за это денежного вознаграждения.

Суд приговорил женщину к трем годам колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее 10-летней девочке выстрелили в глаз из игрушечного пистолета.

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