Задержали двух сибирских полицейских, которые охотились на косулю

Двое полицейских подозреваются в незаконной охоте на косулю в Венгеровском районе Новосибирской области, сообщает «Интерфакс».

Госинспектор по охране животного мира сообщил о том, что около автодороги в Венгеровском районе обнаружены шкуры косули.

По подозрению в совершении преступления задержаны двое полицейских.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.258 УК РФ («Незаконная охота»).

Дело передано для дальнейшего расследования в региональное управление СКР.

В случае установления вины сотрудники полиции будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с законодательством.

Ранее госинспектор минприроды попался на незаконной охоте в Сибири.