Задержали двух сибирских полицейских, которые охотились на косулю

Госинспектор по охране животного мира сообщил о том, что около автодороги в Венгеровском районе обнаружены шкуры косули.
По подозрению в совершении преступления задержаны двое полицейских.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.258 УК РФ («Незаконная охота»).
Дело передано для дальнейшего расследования в региональное управление СКР.
В случае установления вины сотрудники полиции будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с законодательством.
Ранее госинспектор минприроды попался на незаконной охоте в Сибири.