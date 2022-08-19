Задержали иностранцев-наркоторговцев, которые собирались продавать героин и «синтетику» в Барнауле

Оперативники Алтайского края задержали троих иностранных граждан, которые планировали продавать запрещенные вещества в Барнауле. Об этом сообщает « МВД Медиа ».

По данным сотрудников наркоконтроля регионального ГУ МВД, трое граждан прибыли в Россию легально, чтобы начать криминальный бизнес в столице Алтайского края. Для этого они приобрели партию запрещенных веществ.

Подозреваемых задержали в квартире, которую они арендовали. В ходе обследования помещения, служебная собака нашла в полу тайник, из которого полицейские изъяли 626 свертков с неизвестными веществами.

Согласно исследованию, в кульках находилось около 180 граммов синтетических наркотиков и более 320 граммов героина. Общая масса изъятого составила свыше 500 граммов.

Там же обнаружили сотовый телефон, банковские карты, электронные весы и упаковочный материал. Их тоже изъяли.

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Иностранным гражданам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.