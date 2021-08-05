Задержали мужчину, который выбросил своего сына с пятого этажа

В Москве полицейские задержали мужчину, подозреваемого в том, что он выбросил ребенка из окна.

По версии следствия, 4 августа мужчина выкинул своего двухлетнего сына с балкона пятого этажа жилого дома на улице Шумилова и скрылся.

Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали, пишет bfm.ru.

В отношении мужчины расследуется дело о покушении на убийство малолетнего, сообщает ГСУ СКР по Москве.

Ранее в Бийске 33-летняя мать выбросила свою трехмесячную дочку из окна и упала следом за ней. Ранее сообщалось, что причиной такого поступка могло стать расставание с мужем.

Обе остались живы, получили травмы и находятся в больнице. Жизни ребенка ничего не угрожает.

Председатель СК Александр Бастрыкин поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства.