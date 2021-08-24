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Происшествия

Задержан соучредитель стоматологической клиники по делу о торговле детьми

В Москве задержали Сергея Мазура, генерального директора компании «Ферти Хелп» и одного из соучредителей стоматологической клиники «Медэко», которая оказывает услуги экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), cообщает ТАСС.

Младенец.
Младенец.
unsplash.com

Следствие обвиняет Мазура в торговле детьми, рожденными от суррогатных матерей.

Ранее Следственный комитет в окончательной редакции предъявил группе столичных врачей-репродуктологов обвинение в 11 эпизодах продажи иностранцам детей, рожденных суррогатными матерями.

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО четырех врачей-гинекологов, обвиняемых в торговле младенцами.

Всем фигурантам уголовного дела вменяется торговля людьми, то есть купля-продажа человека, в отношении двух и более лиц, в отношении несовершеннолетнего, с перемещением потерпевшего через государственную границу РФ, с использованием поддельных документов, пишет polit.ru.

Что произошло

В Москве были найдены пятеро новорожденных под присмотром двух женщин. Детей выносили суррогатные матери по заказу китайских граждан, которые не смогли забрать их в КНР из-за коронавирусных ограничений. Одного из младенцев после родов в больнице забирал курьер.

При обыске следователи обнаружили в квартире документы на русском и китайском языках о проведенных процедурах ЭКО, а также договоры о суррогатном материнстве. Позднее стало известно, что следствие объединило уголовные дела о торговле детьми в Москве и Подмосковье.

В июне 2021 года в Москве задержали гражданина Китая Лю Цзюня, сына которого родила суррогатная мать. Его ребенок — один из пятерых младенцев, которых нашли в квартире. Цзюня обвиняли в покупке человека, «находящегося в беспомощном состоянии» (п. «з», ч. 2, ст. 127.1 УК). Суд не стал его арестовывать.

Ребенка Цзюню в итоге вернули.

Ранее крупный зарубежный политик попросил президента РФ Владимира Путина вызволить своих суррогатных близнецов. Рожденные в России близнецы — генетические дети зарубежного политика. По словам филиппинского политика, процедура экстракорпорального оплодотворения проводилась с соблюдением всех норм законодательства и он готов лично приехать, чтобы сдать тест на отцовство.

Реакция РПЦ

Практику суррогатного материнства необходимо запретить, считает глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

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