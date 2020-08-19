Международный скандал: крупный зарубежный политик попросил Путина вызволить своих суррогатных близнецов

Рожденные в России близнецы — генетические дети зарубежного политика.

Дело врачей

Дело российских врачей-репродуктологов, которых Следственный комитет обвинил в торговле людьми, обрастает новыми подробностями. Одним из клиентов фигурантов дела оказался бывший вице-спикер нижней палаты конгресса Филиппин Фреденил Кастро.

Как рассказал Business FM его адвокат в России Игорь Трунов, детей Кастро — близнецов Анику и Артуро — родила в России суррогатная мать, но генетические родители не смогли забрать их домой сначала из-за уголовного дела, а потом из-за пандемии коронавируса — зарубежные авиарейсы не выполнялись.

Игорь Трунов,

адвокат:

Суррогатная мать никакого генетического отношения к ребенку не имеет, в России это запрещено. То есть суррогатная мать не может использовать свою яйцеклетку, поэтому это генетически чужие дети, это генетические иностранцы, и иностранцы увозят своих детей к себе домой <…> Мы, юристы, не сомневаемся, что генетические родители получат своих детей, но самый главный вопрос — когда.

Младенец. Ребенок unsplash.com

По словам представителя Кастро, после изъятия детей органами опеки их направили в Видновский дом ребенка. Об их состоянии филиппинскому политику ничего не известно.

Само дело возбуждено в январе этого года после смерти одного из детей в подмосковной квартире. Экспертиза установила, что причиной трагедии стал синдром внезапной смерти новорожденного. Там проживали еще трое младенцев, также рожденных суррогатными матерями. С детьми находилась няня.

По данным следствия, новорожденные находились там до тех пор, пока их биологические родители — граждане иностранных государств — занимались оформлением всех необходимых документов на детей, в том числе для дальнейшего вывоза их за рубеж.

Арестанты

Суд отправил под арест семерых человек, в том числе двух врачей-репродуктологов. Рассмотрение дела пока откладывается.

Младенец. unsplash.com

Реакция РПЦ

Практику суррогатного материнства необходимо запретить, считает глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

Препятствия , сироты

О препятствиях для возвращения близнецов на родину родителей рассказал управляющий партнер московской коллегии адвокатов «Юрасов, Ларин и партнеры» Владимир Юрасов.

Дело в том, что филиппинцы сейчас не могут быть — по закону — родителями близнецов.

«Причина — пандемия, процедура, естественно, застопорилась, и эти иностранцы, о которых сейчас мы говорим, то есть достаточно уважаемые люди на Филиппинах, формально юридически не могут являться родителям детей. <…> Дело в том, что в соответствии с федеральным законом о гражданстве (часть 2 статья 12) через шесть месяцев после обнаружения такого ребенка, если ребенок не был зарегистрирован за новыми родителями, он автоматически становится гражданином Российской Федерации плюс сиротой. Поэтому сейчас, я так понимаю, и невозможно юридически вывезти данных детей за границу», — объяснил адвокат.

Младенец. Михаил Хаустов

Обращение

В своем обращении Кастро просит Путина разобраться в ситуации.

По словам филиппинского политика, процедура экстракорпорального оплодотворения проводилась с соблюдением всех норм законодательства и он готов лично приехать, чтобы сдать тест на отцовство.