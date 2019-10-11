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Происшествия

Задержана 34-летняя россиянка, подозреваемая в выводе за рубеж миллиарда рублей

Полиция совместно с ФСБ РФ перекрыла нелегальный канал вывода денег из России за рубеж. Задержана 34-летняя женщина. Ей предъявлено обвинение в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Чемодан долларов.
Чемодан долларов.
СС0

Предполагается, что задержанная возглавляла преступную группу. Сейчас она под подпиской о невыезде.

Злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили денежные средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов, пишет znak.com.

Предварительно, общая сумма денежных средств, выведенных за пределы России с 2015 по 2018 годы, превысила миллиард рублей.

В московском регионе и в Санкт-Петербурге проведены более 20 обысков, изъято свыше 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около 100 электронных ключей от системы «Банк-Клиент», персональные компьютеры, на которых изготавливались поддельные документы, а также деньги в сумме более 23 млн рублей.

Ведется предварительное расследование.

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