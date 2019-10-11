Задержана 34-летняя россиянка, подозреваемая в выводе за рубеж миллиарда рублей

Полиция совместно с ФСБ РФ перекрыла нелегальный канал вывода денег из России за рубеж. Задержана 34-летняя женщина. Ей предъявлено обвинение в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.