Задержаны иностранные налетчики, совершившие нападение на «Пятерочку». Подробности

Четверо подозреваемых в нападении на магазин в подмосковном селе Новопетровское задержаны и доставлены на допрос, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Задержание подозреваемых подтвердили и в подмосковном главке СКР.

«Следователем следственного отдела по Истре ГСУ СК России по Московской области задержаны четверо граждан одного из соседних государств, которые подозреваются в совершении разбоя и причинении тяжкого вреда здоровью женщины, повлекшего ее смерть (ч. 4 ст. 162 УК РФ и ч. 4 ст. 111 УК РФ). В ходе расследования уголовного дела следствием будет проверена легальность нахождения иностранных граждан на территории РФ, а также дана оценка контролю за их пребыванием на территории Московской области», — сказала представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Расследование уголовного дела находится на контроле у прокуратуры Московской области, пишет bfm.ru.

Грабители забрали из сейфа 71 тыс. рублей. <Ранее указывалась сумма в 200 тыс. рублей.>

В МВД также уточнили, что напавшие использовали не биты, а деревянные рукоятки от топоров. Магазин грабили два человека, еще двое ждали снаружи — один следил за обстановкой, а второй сидел за рулем машины.



Что произошло

Минувшей ночью в селе Новопетровское неизвестные в масках ворвались в магазин «Пятерочка» и стали избивать битами сотрудников.

Погибла кассир 1970 года рождения, она пыталась помешать грабителям. Еще одна женщина 1970 года рождения (директор магазина) и ее муж 1969 года рождения госпитализированы.

Возраст грабителей — от 19 до 24 лет.