Задушили одного из создателей российской вакцины против ковида «Спутник V». Подробности

Преступление совершено в съемной квартире — парень поссорился с хозяином и задушил его ремнем, указывает bfm.ru.

Подозреваемый в преступлении задержан, на допросе он признал вину, ему предъявлено обвинение.

В Центре имени Гамалеи рассказали, что погибший работал старшим научным сотрудником. Является соавтором патента на вакцину «Спутник V». Он также один из тех, кого президент РФ наградил за разработку препарата.

Засекреченная вакцина «Спутник V», центр Гамалеи и при чем тут Минобороны, ранее сообщались подробности.

Разработчик

Разработчиком первой в мире вакцины против коронавируса «Спутник V» является Центр имени Гамалеи, подведомственный медицинскому ведомству.

Между тем еще в июне 2020 года директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург поблагодарил Минобороны России за участие в разработке вакцины против COVID-19, сообщили в МО России (цитата по РИА Новости).

Разработчики вакцины получили государственную премию.