Загорелся сибирский завод, в котором работало три десятка работников

На томском заводе загорелся стружечный станок. Позже огонь распространился по транспортерной ленте в соседний корпус и бункер по сбору опилок. Они также воспламенились.
Площадь пожара составила 150 кв. м. К тушению привлекли 17 единиц техники и около 60 человек.
В момент возгорания в здании находилось 30 человек персонала. Их всех эвакуировали, никто не пострадал.
Причину возгорания устанавливают.
Генеральный директор ООО «Монолит-строй» Даниил Рябченко сообщил, что пожар произошел во вспомогательном помещении и никак не повлиял на производственную деятельность предприятия.