2 сентября
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Происшествия

Загорелся сибирский завод, в котором работало три десятка работников

В производственном корпусе ООО «Монолит-строй» произошел пожар из-за загоревшегося стружечного станка в Томске. В здании находилось 30 рабочих, сообщает «Интерфакс».

Огонь. Пожар.
Огонь. Пожар.
CC0

На томском заводе загорелся стружечный станок. Позже огонь распространился по транспортерной ленте в соседний корпус и бункер по сбору опилок. Они также воспламенились.

Площадь пожара составила 150 кв. м. К тушению привлекли 17 единиц техники и около 60 человек.

В момент возгорания в здании находилось 30 человек персонала. Их всех эвакуировали, никто не пострадал.

Причину возгорания устанавливают.

Генеральный директор ООО «Монолит-строй» Даниил Рябченко сообщил, что пожар произошел во вспомогательном помещении и никак не повлиял на производственную деятельность предприятия.

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