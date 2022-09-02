Загорелся сибирский завод, в котором работало три десятка работников

В производственном корпусе ООО «Монолит-строй» произошел пожар из-за загоревшегося стружечного станка в Томске. В здании находилось 30 рабочих, сообщает « Интерфакс ».

На томском заводе загорелся стружечный станок. Позже огонь распространился по транспортерной ленте в соседний корпус и бункер по сбору опилок. Они также воспламенились.

Площадь пожара составила 150 кв. м. К тушению привлекли 17 единиц техники и около 60 человек.

В момент возгорания в здании находилось 30 человек персонала. Их всех эвакуировали, никто не пострадал.

Причину возгорания устанавливают.

Генеральный директор ООО «Монолит-строй» Даниил Рябченко сообщил, что пожар произошел во вспомогательном помещении и никак не повлиял на производственную деятельность предприятия.