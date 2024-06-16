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Заключенные террористы взяли в заложники работников СИЗО. Что известно

Шесть преступников взяли в заложники двух сотрудников СИЗО №1 в центре Ростова-на-Дону. Они являются сторонниками ИГИЛ* (запрещенная в России террористическая организация). Сообщается, что они несколько месяцев готовили захват.

По факту захвата заложников в одном из СИЗО в городе Ростове-на-Дону следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовно дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 206 УК РФ (захват заложника).

По данным Baza, шесть заключенных, часть из которых осуждена по террористическим статьям, выбили оконную решетку в своей камере и проникли в дежурную часть. Они взяли в заложники начальника оперативного управления подполковника Александра Б. и младшего инспектора дежурной службы.

Сейчас ведутся переговоры об освобождении заложников. По данным Baza, заключенные требуют машину, оружие и возможность уехать из изолятора.

Будет проверяться версия, что действия захвативших заложников в ростовском СИЗО координировались извне, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Один из захваченных в Ростове заложников — 23-летний Виктор Кончаков.

Молодой человек ранее учился в архитектурном колледже, прошел срочную службу в российской армии, после чего вернулся домой и в последнее время работал в ростовском СИЗО в должности младшего инспектора дежурной смены, сообщает «Осторожно, новости».

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