Замерзли насмерть в неотапливаемом доме родители звезды «Ходячих мертвецов»

Актриса Алисия Уитт в Facebook рассказала о своих родителях, скончавшихся от гипотермии.

87-летний Роберт Уитт и 75-летняя Диана Уитт замерзли насмерть в выстуженном ветхом доме. По словам актрисы, они 10 лет отвергали ее помощь, пишет Газета.Ru.

«Они не были бедны. Они были невероятно упрямы, неповторимы и делали собственный выбор — в том числе тот, от которого я не могла отговорить. Я помогала им как могла, настолько, насколько они позволяли. Я понятия не имела, что у них нет отопления и не понимаю, почему они мне об этом не сказали», — объяснила случившееся она.

По словам Уитт, ее родители не были недееспособными.

«Я умоляла, плакала, пыталась их урезонить и уговорить переехать — но каждый раз они злились на меня, говорили, что я не имею права указывать им как жить, что у них все под контролем», — вспоминает актриса.

Алисия Уитт дебютировала в кино в фильме Дэвида Линча «Дюна» в 1984 году. В «Ходячих мертвецах» она играла Полу.

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