Замначальника барнаульской колонии угодил под стражу

Следователи установили — с 2020 по 2024 годы он получил частями взятку в особо крупном размере. Общая сумма — более 1 млн рублей.
Взяткодатель — представитель индивидуального предпринимателя.
Деньги предназначались за общее покровительство и обеспечение возможности бизнесмену беспрепятственно изготавливать продукцию из металла на территории колонии. К "работам" привлекались осужденные колонии.
Преступление выявили сотрудники УФСБ россии по Алтайскому краю и служба собственной безопасти регионального УФСИН.
Обвиняемого заключили под стражу.
Ранее замглавы мэра Барнаула задержали оперативники. Замглавы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева задержали по подозрению во взяточничестве.
Предварительно, чиновник получил 2 млн рублей от одного из предпринимателей, который оказывал услуги пассажирских перевозок в Барнауле.
При этом средства предназначались за "общее покровительство" предприятий, которые принадлежали бизнесмену. Также за выгодные маршруты, несмотря на отсутствие автобусов соответствующего уровня.
Самое важное - в нашем Telegram-канале