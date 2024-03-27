Замначальника барнаульской колонии угодил под стражу

Следователи возбудили уголовное дело в отношении замначальника исправительной колонии, говорится в сообщении Следственного комитета по Алтайскому краю.

Следователи установили — с 2020 по 2024 годы он получил частями взятку в особо крупном размере. Общая сумма — более 1 млн рублей.

Взяткодатель — представитель индивидуального предпринимателя.

Деньги предназначались за общее покровительство и обеспечение возможности бизнесмену беспрепятственно изготавливать продукцию из металла на территории колонии. К "работам" привлекались осужденные колонии.

Преступление выявили сотрудники УФСБ россии по Алтайскому краю и служба собственной безопасти регионального УФСИН.

Обвиняемого заключили под стражу.

Ранее замглавы мэра Барнаула задержали оперативники. Замглавы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева задержали по подозрению во взяточничестве.

Предварительно, чиновник получил 2 млн рублей от одного из предпринимателей, который оказывал услуги пассажирских перевозок в Барнауле.

При этом средства предназначались за "общее покровительство" предприятий, которые принадлежали бизнесмену. Также за выгодные маршруты, несмотря на отсутствие автобусов соответствующего уровня.

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