20 июня
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Происшествия

Заринского водителя обвиняют в ДТП, в котором погибли один мужчина и двое детей

Жителя Заринского района обвиняют в совершении ДТП, в котором погибли трое человек. Известно, что он находился за рулем автомобиля. Об этом сообщают в СУ СКР по Алтайскому краю.

Смертельная авария на алтайской трассе
Смертельная авария на алтайской трассе
Инцидент Барнаул

Установлено, что вечером 16 июня 43-летний обвиняемый ехал за рулем Toyota Camry по трассе в Тогульском районе. Он был в нетрезвом виде.

Пьяный водитель выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и съехал с дороги. Автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП погибли на месте три пассажира. Это 14-летний сын водителя, 32-летний родственник и его 9-летний ребенок.

Выжившего мужчину заключили под стражу. Следствие продолжает расследование.

Ранее несовершеннолетняя мотоциклистка попала под автомобиль на Алтае.

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