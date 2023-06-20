Заринского водителя обвиняют в ДТП, в котором погибли один мужчина и двое детей

Установлено, что вечером 16 июня 43-летний обвиняемый ехал за рулем Toyota Camry по трассе в Тогульском районе. Он был в нетрезвом виде.
Пьяный водитель выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и съехал с дороги. Автомобиль опрокинулся.
В результате ДТП погибли на месте три пассажира. Это 14-летний сын водителя, 32-летний родственник и его 9-летний ребенок.
Выжившего мужчину заключили под стражу. Следствие продолжает расследование.
Ранее несовершеннолетняя мотоциклистка попала под автомобиль на Алтае.