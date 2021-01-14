Заведующую государственной аптекой в Алтайском крае обвиняют в растрате

Следователи установили, что с мая 2019 по ноябрь 2020 года она использовала свое служебное положение и присвоила деньги, полученные от продажи продукции. Речь идет о сумме более 450 тыс. рублей.

По данной статье виновнику преступления грозит до 6 лет тюрьмы.

Главы филиалов «Аптек Алтая» неоднократно фигурировали в уголовных делах. Как ранее писал altapress.ru, руководителя организации в Славгородском районе обвинили во взятке в 2019 году.

Директор Рубцовского филиала в январе 2020 года признала себя виновной в получении взятки в крупном размере и получила 4 года условно. Ранее в суд передали подобные дела в отношении руководителей Усть-Калманского и Баевского филиалов АКГУП «Аптеки Алтая».