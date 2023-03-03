Женщина на Алтае хотела спасти сбережения и потратила почти миллион

Неизвестный мужчина позвонил и представился сотрудником МВД. Он сообщил, что в Москве кто-то пытается по доверенности от имени женщины снять 100 тыс. рублей с ее карты.
Злоумышленник предложил перевести все средства по указанным реквизитам, чтобы обезопасить счета. Жительница Алейска без сомнений отправила почти все деньги, 980 тыс. рублей.
У женщины осталась лишь тысяча, которую не дал перевести лимит.
Осознав, что ее обманули, потерпевшая обратилась в полицию.
Возбудили уголовное дело о мошенничестве с использованием служебного положения.
В МВД предупреждают, что зачастую мошенники — тонкие психологи. Они легко могут управлять эмоциями своих жертв, играя на их страхе потерять имеющиеся деньги.
Ранее в Алтайском крае мошенники обманули женщину на 200 тыс. рублей.