3 марта
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Происшествия

Женщина на Алтае хотела спасти сбережения и потратила почти миллион

35-летняя жительница Алейска обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Мошенники.
Мошенники.
unsplash.com

Неизвестный мужчина позвонил и представился сотрудником МВД. Он сообщил, что в Москве кто-то пытается по доверенности от имени женщины снять 100 тыс. рублей с ее карты.

Злоумышленник предложил перевести все средства по указанным реквизитам, чтобы обезопасить счета. Жительница Алейска без сомнений отправила почти все деньги, 980 тыс. рублей.

У женщины осталась лишь тысяча, которую не дал перевести лимит.

Осознав, что ее обманули, потерпевшая обратилась в полицию.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве с использованием служебного положения.

В МВД предупреждают, что зачастую мошенники — тонкие психологи. Они легко могут управлять эмоциями своих жертв, играя на их страхе потерять имеющиеся деньги.

Ранее в Алтайском крае мошенники обманули женщину на 200 тыс. рублей.

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