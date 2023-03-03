Женщина на Алтае хотела спасти сбережения и потратила почти миллион

35-летняя жительница Алейска обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Неизвестный мужчина позвонил и представился сотрудником МВД. Он сообщил, что в Москве кто-то пытается по доверенности от имени женщины снять 100 тыс. рублей с ее карты.

Злоумышленник предложил перевести все средства по указанным реквизитам, чтобы обезопасить счета. Жительница Алейска без сомнений отправила почти все деньги, 980 тыс. рублей.

У женщины осталась лишь тысяча, которую не дал перевести лимит.

Осознав, что ее обманули, потерпевшая обратилась в полицию.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве с использованием служебного положения.

В МВД предупреждают, что зачастую мошенники — тонкие психологи. Они легко могут управлять эмоциями своих жертв, играя на их страхе потерять имеющиеся деньги.

Ранее в Алтайском крае мошенники обманули женщину на 200 тыс. рублей.