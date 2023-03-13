13 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Женщина набросилась на педиатра с кулаками из-за слишком медленного приема

Жительница башкирского города Сибай напала на педиатра из-за того, что та задержала осмотр ее сына, сообщает lenta.ru.

Больница. Медицина.
Больница. Медицина.
unsplash.com

Женщина пришла в поликлинику вместе с ребенком и без конфликтов отстояла очередь, попав в кабинет врача.

Однако перед началом осмотра педиатр попросила мать немного подождать — ей нужно было отвлечься на консультацию с коллегами.

Специалист отсутствовала несколько минут. А когда вернулась — жительница Сибая набросилась на нее с кулаками.

Женщина преследовала педиатра по всей больнице, пока за врача не заступились другие сотрудники.

На нетерпеливую сибайку написали заявление в полицию.

Ранее многодетная мать бросила детей в захламленной квартире и ушла к собутыльникам.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость