Женщина набросилась на педиатра с кулаками из-за слишком медленного приема

Женщина пришла в поликлинику вместе с ребенком и без конфликтов отстояла очередь, попав в кабинет врача.
Однако перед началом осмотра педиатр попросила мать немного подождать — ей нужно было отвлечься на консультацию с коллегами.
Специалист отсутствовала несколько минут. А когда вернулась — жительница Сибая набросилась на нее с кулаками.
Женщина преследовала педиатра по всей больнице, пока за врача не заступились другие сотрудники.
На нетерпеливую сибайку написали заявление в полицию.
Ранее многодетная мать бросила детей в захламленной квартире и ушла к собутыльникам.