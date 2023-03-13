Женщина набросилась на педиатра с кулаками из-за слишком медленного приема

Жительница башкирского города Сибай напала на педиатра из-за того, что та задержала осмотр ее сына, сообщает lenta.ru.

Женщина пришла в поликлинику вместе с ребенком и без конфликтов отстояла очередь, попав в кабинет врача.

Однако перед началом осмотра педиатр попросила мать немного подождать — ей нужно было отвлечься на консультацию с коллегами.

Специалист отсутствовала несколько минут. А когда вернулась — жительница Сибая набросилась на нее с кулаками.

Женщина преследовала педиатра по всей больнице, пока за врача не заступились другие сотрудники.

На нетерпеливую сибайку написали заявление в полицию.

Ранее многодетная мать бросила детей в захламленной квартире и ушла к собутыльникам.