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Происшествия

Женщина с коронавирусом внезапно умерла через день после улучшения состояния

В Бурятии умер третий пациент с коронавирусом, сообщает региональный минздрав.

Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Дмитрий Лямзин.

По данным ведомства, женщина 1948 года рождения скончалась во вторник 28 апреля.

«От внезапной сердечно-сосудистой недостаточности. Вирусная пневмония от COVID-19 находилась в стадии разрешения, в связи с чем пациентка 27 апреля была переведена с улучшением из ОРИТ (отделение реанимации и интенсивной терапии) в отделение (обычное)», — пояснили в ведомстве.

Общее число зараженных в Республике выросло с 227 до 245. Выздоровели 77 человек, умерли трое. В реанимации находятся два взрослых пациента в тяжелом состоянии, один — на ИВЛ.

Напомним, в Алтайском крае зарегистрирован один случай смерти пациента с коронавирусом.

Накануне СМИ сообщили о втором умершем в регионе, однако местный минздрав опроверг эту информацию.

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