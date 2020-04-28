Женщина с коронавирусом внезапно умерла через день после улучшения состояния

По данным ведомства, женщина 1948 года рождения скончалась во вторник 28 апреля.
«От внезапной сердечно-сосудистой недостаточности. Вирусная пневмония от COVID-19 находилась в стадии разрешения, в связи с чем пациентка 27 апреля была переведена с улучшением из ОРИТ (отделение реанимации и интенсивной терапии) в отделение (обычное)», — пояснили в ведомстве.
Общее число зараженных в Республике выросло с 227 до 245. Выздоровели 77 человек, умерли трое. В реанимации находятся два взрослых пациента в тяжелом состоянии, один — на ИВЛ.
Напомним, в Алтайском крае зарегистрирован один случай смерти пациента с коронавирусом.
Накануне СМИ сообщили о втором умершем в регионе, однако местный минздрав опроверг эту информацию.