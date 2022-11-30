30 ноября
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Происшествия

Женщина в борьбе за наследство заказала убийство для малолетней падчерицы

В Республике Тыва суд признал жительницу Кызыла виновной за организацию убийства восьмилетней дочери своего супруга. Ребенок являлась наследницей первой очереди. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
Анна Зайкова

По установленной судом информации, женщина в 2020 году решилась на преступление из-за наследства, в которое входили квартира в столице региона и дом в Красноярском крае, с ребенком умершего мужа.

Осужденная нашла киллера. За расправу над малолетней она пообещала 180 тыс. рублей.

В качестве аванса исполнителю она передала 10 тыс. рублей, рассказала о месте жительства и где учится ребенок.

По задумке преступницы, мужчина должен был оглушить девочку электрошокером и после инсценировать несчастный случай.

Трагедию удалось предотвратить. Исполнителем заказного убийства оказался внедренный оперативный сотрудник.

Свою вину женщина не признала. Ее приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор в законную силу еще не вступил.

Ранее стало известно, что на Алтае поймали мужчину, которого три года разыскивали за жестокое убийство бывшей жены.

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