Женщиной «овладел дьявол» и она сожгла свой дом

В США задержали 45-летнюю жительницу штата Массачусетс, которая сожгла свой дом «по велению дьявола». Об этом сообщает WFXT.

Трехэтажный дом загорелся еще 27 декабря. Из огня спасли двух человек: один надышался дымом, его доставили в больницу.

После пожара полиция занялась расследованием. Выяснилось, что 45-летняя женщина, которая в этом доме жила, подожгла его.

«Дьявол заставил меня сделать это, в моем доме водятся призраки», — объяснила женщина. Она также извинилась за свой поступок.

Женщину отправили к психиатру и обвинили в поджоге.

Ранее в алтайском городе разносчица листовок подожгла почтовый ящик.