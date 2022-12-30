30 декабря
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Происшествия

Женщиной «овладел дьявол» и она сожгла свой дом

В США задержали 45-летнюю жительницу штата Массачусетс, которая сожгла свой дом «по велению дьявола». Об этом сообщает WFXT.

Пожар, пожарная тревога, огонь.
Пожар, пожарная тревога, огонь.
unsplash.com.

Трехэтажный дом загорелся еще 27 декабря. Из огня спасли двух человек: один надышался дымом, его доставили в больницу.

После пожара полиция занялась расследованием. Выяснилось, что 45-летняя женщина, которая в этом доме жила, подожгла его.

«Дьявол заставил меня сделать это, в моем доме водятся призраки», — объяснила женщина. Она также извинилась за свой поступок.

Женщину отправили к психиатру и обвинили в поджоге.

Ранее в алтайском городе разносчица листовок подожгла почтовый ящик.

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