Женщиной «овладел дьявол» и она сожгла свой дом

Трехэтажный дом загорелся еще 27 декабря. Из огня спасли двух человек: один надышался дымом, его доставили в больницу.
После пожара полиция занялась расследованием. Выяснилось, что 45-летняя женщина, которая в этом доме жила, подожгла его.
«Дьявол заставил меня сделать это, в моем доме водятся призраки», — объяснила женщина. Она также извинилась за свой поступок.
Женщину отправили к психиатру и обвинили в поджоге.
Ранее в алтайском городе разносчица листовок подожгла почтовый ящик.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!