Житель Алтайского края избивал возлюбленную и оправдывал это ребенком-инвалидом

Жителя Бийского района отправили в колонию за регулярные издевательства над сожительницей, сообщает " Катунь 24 ".

На мужчину возбудили уголовное дело. В ходе судебных заседаний выяснилось, что ранее он был неоднократно судим.

Потерпевшая, обратившаяся в суд, опасалась за свою жизнь и жизнь ребенка.

Сельчанин регулярно напивался и вел себя агрессивно, а свое поведение оправдывал алкоголем и состоянием своего здоровья и здоровья ребенка-инвалида.

Мужчину отправили в исправительную колонию строгого режима на восемь месяцев. Осужденный подал апелляцию на чрезмерную суровость приговора, однако суд оставил решение без изменений.

Ранее стало известно, что барнаулец пойдет под суд за жестокое избиение 11-летней падчерицы.