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Житель Алтайского края может сеcть в тюрьму за кружу пустого кошелька и буханки хлеба

34-летнего жителя Алтайского края обвиняют в совершении разбойного нападения. В сентябре нынешнего года в Горно-Алтайске он вырвал из рук девушки сумку, но добыча оказалась не столь существенной — в ней был лишь кошелек с мелочью и хлеб. Теперь мужчине грозит реальный срок.

Кража, полиция.
Кража, полиция.
ГУ МВД по Алтайскому краю

Следствием установлено, что обвиняемый, будучи пьяным, на одной из улиц Горно-Алтайска увидел идущую девушку. Поздно вечером она возвращалась домой одна, этим и решил воспользоваться мужчина.

Несколько минут он шел следом за девушкой, а затем напал на нее сзади, заломив руку за спину. Мужчина сорвал с ее плеча сумку, после чего решил проверить карманы ее одежды, что найти что-нибудь ценное, сообщила пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Горожанка попыталась вырваться из рук незнакомца, но мужчина с силой удерживал ее руку и повел в неосвещенное место. В кармане у девушки лежал телефон, и по дороге ей удалось набрать номер отца. Она успела крикнуть, где находиться и о совершенном нападении.

Поведение девушки разозлило мужчину и он, схватив ее за волосы, стал волочить по земле. Он кричала и звала на помощь, но рядом никого не было.

Кража.
Кража.
ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Схватив сумку девушки, мужчина убежал. Недалеко от места преступления он остановился и стал обыскивать сумку, в которой как оказалось, лежала буханка хлеба и практически пустой кошелек. В тот же вечер сотрудники полиции установили личность грабителя и задержали его на одной из улиц города.

Теперь за совершения разбоя ему грозит до 8 лет тюрьмы.

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