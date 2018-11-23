Следком не подтвердил информацию о миллиарде на счетах арестованного полковника Надвоцкого

В СУ СКР по Алтайскому краю не подтвердили информацию о наличии 1 млрд рублей на счетах Вадима Надвоцкого, руководителя управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого ГУ МВД России. Ранее эту информацию распространили федеральные СМИ.

О возможном 1 миллиарде рублей на счетах Надвоцкого, в частности, сообщило издание Life.ru со ссылкой на источник в следственных органах. «Есть информация, что за пять лет полковник Вадим Надвоцкий положил на счета миллиард рублей. Оперативники сейчас рассылают запросы в десятки банков, расположенных не только в Алтайском крае, но и в соседних регионах — Новосибирской, Кемеровской областях», — пишет издание.

Также отмечается, что зарплата полицейского составляла 80 тыс. рублей в месяц.

Однако в СУ СКР не подтверждают данные об 1 млрд рублей. «Мы не располагаем такой информацией. Сейчас ведется расследование конкретного эпизода получения взятки, изучением имущества обвиняемого следственные органы не занимаются», — заявили altapress.ru в Следкоме.

Источник в силовых органах также сообщил altapress.ru, что во время оперативно-розыскных действий у Надвоцкого не обнаружили 1 млрд рублей.

Напомним, 46-летнего полковника Надвоцкого арестовали 15 ноября. Его обвиняют в получении взятки в 5 млн рублей за отказ в проведении проверки в отношении местного бизнесмена. 16 ноября Надвоцкого и экс-сотрудника полиции Евгения Гречишкина (его обвиняют в посредничестве) поместили в СИЗО на 2 месяца.