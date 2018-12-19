Житель Алтайского края расстался с девушкой и предлагал в интернете интим от ее имени

Житель Шипуновского района расстался с девушкой и оболгал ее в социальной сети, пишет прокуратура Алтайского края.

В ноябре 2018 года парень поссорился со своей девушкой, молодые люди расстались. Злоумышленник решил отомстить и от имени девушки создал в соцсети общедоступную страничку с ее фотографией. Парень также разместил ложную информацию о том, что бывшая девушка делает массаж и оказывает интим-слуги. На странице был указан номер телефона.

С помощью репостов и лайков злоумышленник привлек на страницу знакомых и друзей бывшей девушки. Вскоре ложную информацию увидела и она сама.

Сведения, размещенные на интернет-странице, являлись порочащими честь и достоинство потерпевшей. Действия бывшего парня квалифицированы как клевета, — отмечают в ведомстве.

На судебном заседании житель Шипуновского района признал вину и извинился перед потерпевшей. Однако девушка его так и не простила.

Парню назначили наказание в виде 140 часов обязательных работ.

Напомним, недавно 2 года и 7 месяцев колонии общего режима получил 35-летний житель Бийска, который из мести выложил в интернет интимные фото и видео с участием бывшей подруги, работавшей в наукограде школьной учительницей.