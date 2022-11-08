Житель Алтайского края решил в пьяном виде заправить автомобиль, а получил два года строгого режима

Житель села Шипуново Алтайского края решил в пьяном виде добраться на автомобиле до автозаправки, но его перехватили сотрудники полиции. Мужчина предстал перед районным судом.

Как установлено судом, мужчина, выпив, решил заправить свой автомобиль и выехал к АЗС. Однако до точки он не доехал — его остановили сотрудники ДПС и предложили пройти медосвидетельствование.

Мужчина согласился — у него было зафиксировано состояние алкогольного обвинения.

Выяснилось, что обвиняемый дважды за последний год был судим за езду в нетрезвом виде и имел условный срок.

Учитывая это обстоятельство, суд отменил условное осуждение и назначил наказание в виде двух лет и шести месяцев колонии строгого режима и лишение права вождения сроком на два года и два месяца.

Приговор в законную силу не вступил, сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Алтайского края.

Ранее в барнаульском поселке годовалый ребенок пострадал в массовом ДТП с пьяным водителем.