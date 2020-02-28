Житель Алтайского края с отцом стали сутенерами для девочек-подростков

Преступная группа действовала с февраля 2017 года по январь 2019 года. Знакомая и отец организатора выполняли роль водителей-охранников и диспетчеров.
Сам он вовлек в занятия проституцией трех девушек, одной из которых не было 18 лет. Также в качестве лиц, оказывавших интимные услуги, использовал трех несовершеннолетних.
Вину обвиняемые признали в полном объеме.
Уголовное дело направили в Рубцовский городской суд.
Ранее в Горно-Алтайске суд вынес приговор членам преступной группировки, которые вовлекали несовершеннолетних в занятие проституцией.