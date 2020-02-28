Житель Алтайского края с отцом стали сутенерами для девочек-подростков

Ранее судимый 31-летний житель Алтайского края со знакомой и собственным отцом привлекали молодых девушек к занятию проституцией. Они организовывали им встречи с клиентами в разных гостиницах и саунах Рубцовска. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

Преступная группа действовала с февраля 2017 года по январь 2019 года. Знакомая и отец организатора выполняли роль водителей-охранников и диспетчеров.

Сам он вовлек в занятия проституцией трех девушек, одной из которых не было 18 лет. Также в качестве лиц, оказывавших интимные услуги, использовал трех несовершеннолетних.

Вину обвиняемые признали в полном объеме.

Уголовное дело направили в Рубцовский городской суд.

Ранее в Горно-Алтайске суд вынес приговор членам преступной группировки, которые вовлекали несовершеннолетних в занятие проституцией.