Житель Алтайского края сядет в тюрьму за сексуальное насилие над ребенком в машине

47-летний житель Целинного района совершил насильственные действия сексуального характера над 12-летней девочкой, дочкой своей знакомой. Мужчине вынесли приговор.

Все произошло в ноябре 2019 года. Сельчанин повез детей знакомой домой. Находясь в автомобиле, он совершил в отношении ребенка действия сексуального характера, рассказали следователи.

Свою вину он признал полностью.

Суд отправил мужчину в колонию строгого режима на 7 лет.

Ранее сообщалось, что 31-летний сельчанин пойдет под суд за насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки. Он вынуждал ребенка слать ему порнографические фото и угрожал оглаской.

В июле 2019 года 38-летнего жителя Первомайского района приговорили к 15 годам строгого режима за домогательства до детей в интернете, а затем освободили от наказания по болезни.