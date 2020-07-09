Житель Алтайского края так разогнался на скутере, что врезался в дерево под Воронежом

Инцидент произошел днем 8 июля в поселке Анна возле жилого дома.
«35-летний житель Алтайского края на скутере ОМАХ не справился с управлением и врезался в дерево», — рассказали в ведомстве.
Мужчину госпитализировали, однако от полученных травм он скончался в медучреждении.
По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства.
Накануне похожий случай произошел на Алтае — молодой мотоциклист погиб после ДТП со столбом.
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