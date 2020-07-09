Житель Алтайского края так разогнался на скутере, что врезался в дерево под Воронежом

В Воронежской области погиб уроженец Алтайского края, который решил на большой скорости прокатиться на скутере, сообщает региональное МВД.

Инцидент произошел днем 8 июля в поселке Анна возле жилого дома.

«35-летний житель Алтайского края на скутере ОМАХ не справился с управлением и врезался в дерево», — рассказали в ведомстве.

Скутер. ДТП. 36.мвд.рф.

Мужчину госпитализировали, однако от полученных травм он скончался в медучреждении.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства.

Накануне похожий случай произошел на Алтае — молодой мотоциклист погиб после ДТП со столбом.

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