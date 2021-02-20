Житель Алтайского края жестоко избил гражданскую жену. Она скончалась в больнице

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, преступление было совершено в конце октября 2020 года. 34-летний обвиняемый, будучи пьяным, жестоко избил свою гражданскую жену.
«37-летняя потерпевшая была доставлена в медицинское учреждение, где впоследствии скончалась от полученной черепно-мозговой травмы. Мотивом совершения преступления явились длительные конфликтные отношения на почве ревности гражданских супругов», — уточняют в СКР.
Свою вину в содеянном мужчина признал полностью. Уголовное дело направлено в суд.
Ранее на Алтае ревнивый мужчина избил жену за прогулку с подругой.