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Происшествия

Житель Алтайского края жестоко избил гражданскую жену. Она скончалась в больнице

Житель Камня-на-Оби предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей гражданской жены, повлекшего смерть женщины.

Насилие. Женщина.
Насилие. Женщина.
CC0

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, преступление было совершено в конце октября 2020 года. 34-летний обвиняемый, будучи пьяным, жестоко избил свою гражданскую жену.

«37-летняя потерпевшая была доставлена в медицинское учреждение, где впоследствии скончалась от полученной черепно-мозговой травмы. Мотивом совершения преступления явились длительные конфликтные отношения на почве ревности гражданских супругов», — уточняют в СКР.

Свою вину в содеянном мужчина признал полностью. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее на Алтае ревнивый мужчина избил жену за прогулку с подругой.

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