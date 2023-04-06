6 апреля
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Происшествия

Житель алтайского района приревновал возлюбленную и убил знакомого

В Благовещенском районе 54-летний мужчина убил собутыльника из ревности, сообщает следственный комитет Алтайского края.

Нож в руке, преступник
Нож в руке, преступник
СС0

Следствие установило, что 25 октября 2022 года в гости к мужчине и его возлюбленной пришел друг. Они вместе стали выпивать алкоголь.

Во время застолья хозяин дома приревновал женщину к гостю. Между мужчинами произошла ссора, в результате которой преступник ударил по телу потерпевшего ножом не менее 11 раз.

От полученных ран мужчина скончался на месте происшествия. В ходе следствия и суда обвиняемый полностью признал вину в содеянном.

Суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее мужчина в Барнауле из ревности убил возлюбленную.

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