18 мая
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Происшествия

Житель Новоалтайска рискует попасть в колонию за кражу шоколадок

Жителю Новоалтайска грозит лишение свободы за кражу шоколада и средств гигиены в местном магазине. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Шоколад.
Шоколад.
опубликовано на yapokupayu.ru

По информации ГУ МВД, мужчина открыто похитил из торгового зала пять плиток шоколада, несколько гелей для душа и других средств гигиены.

По словам управляющей магазина, ущерб имуществу составил более 3 тыс. рублей.

Сотрудники полиции совместно с сотрудниками Росгвардии задержали по горячим следам 22-летнего местного жителя.

Установлено, что молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в магазин погреться. В магазине почти не было людей, и мужчина решился на грабеж.

Он набрал шоколада и средств гигиены и поспешил покинуть магазин, несмотря на окрики управляющей.

Задержанный дал признательные показания. Похищенное имущество изъято.

"Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж», - сообщают в ведомстве.

Согласно закону, грабеж наказывается принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.

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