Жильцов треснувшего дома в Барнауле запустили в свои квартиры. Что дальше

Явных трещин и обрушений специалисты в доме не обнаружили. Никто не пострадал и угрозы нет.
По словам жильцов, в одной из квартир шел ремонт. Сначала что-то с грохотом упало, затем послышался звук сыплющихся камней. Тогда соседи набрали в экстренную службу, сказав, что рухнула стена. Остальные ничего подобного не слышали.
Теперь следственный комитет и прокуратура будут проводить проверки.
Правоохранительные органы установят обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку на предмет выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Известно, что жилой дом был сдан в эксплуатацию застройщиком в 2018 году. Стены — железобетонный монолит с заполнением кирпичом и газобетонными блоками. Материалы перекрытий — монолитная железобетонная плита.
Раньше жильцы уже жаловались на плесень и обрушение цокольного этажа, пишет Mash Сибирь.