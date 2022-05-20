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Происшествия

Жильцов треснувшего дома в Барнауле запустили в свои квартиры. Что дальше

Жителей дома на Пролетарской, 150, где обнаружилась трещина в стене с 13 по 19 этаж, запустили обратно в свои квартиры, сообщает пресс-центр администрации Барнаула.

В Барнауле треснула многоэтажка.
В Барнауле треснула многоэтажка.
Кадр видео t.me/barnaul_org

Явных трещин и обрушений специалисты в доме не обнаружили. Никто не пострадал и угрозы нет.

По словам жильцов, в одной из квартир шел ремонт. Сначала что-то с грохотом упало, затем послышался звук сыплющихся камней. Тогда соседи набрали в экстренную службу, сказав, что рухнула стена. Остальные ничего подобного не слышали.

Теперь следственный комитет и прокуратура будут проводить проверки.

Правоохранительные органы установят обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку на предмет выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Известно, что жилой дом был сдан в эксплуатацию застройщиком в 2018 году. Стены — железобетонный монолит с заполнением кирпичом и газобетонными блоками. Материалы перекрытий — монолитная железобетонная плита.

Раньше жильцы уже жаловались на плесень и обрушение цокольного этажа, пишет Mash Сибирь.

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