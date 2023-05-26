Жители Краснодара делятся кадрами последствий после ночного взрыва. Комментарий оперштаба

Ночью 26 мая в центре Краснодара прогремел взрыв. На месте работают экстренные службы.

Здание, на которое попали обломки дрона в Краснодаре.

По предварительным данным, пострадавших нет, указывает Газета.Ru.

В оперштабе Краснодарского края подтвердили, что произошел взрыв в районе улицы Морская, сообщает ТАСС.

Повреждение получило одно из зданий.

Между тем жители Краснодара делятся в соцсетях кадрами последствий после ночного взрыва. На них видно — здание с вышкой сотового оператора сильно повреждено.

Жители города-миллионника сообщали о двух взрывах. Также в небе над городом удалось снять, по всей видимости, сам БПЛА.

Беспилотник "приземлился" и в Ростовской области. Предположительно, у БПЛА была цель - военный аэродром в Морозовске. Объект уничтожен системой ПВО.

Ранее стало известно, с какого расстояния запустили дроны, атаковавшие Кремль. Президент не пострадал.

И, как выяснилось, БПЛА запустили с расстояния 10-15 километров.