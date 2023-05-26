26 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Жители Краснодара делятся кадрами последствий после ночного взрыва. Комментарий оперштаба

Ночью 26 мая в центре Краснодара прогремел взрыв. На месте работают экстренные службы.

Здание, на которое попали обломки дрона в Краснодаре.
Здание, на которое попали обломки дрона в Краснодаре.
Mash

По предварительным данным, пострадавших нет, указывает Газета.Ru.

В оперштабе Краснодарского края подтвердили, что произошел взрыв в районе улицы Морская, сообщает ТАСС.

Повреждение получило одно из зданий.

Между тем жители Краснодара делятся в соцсетях кадрами последствий после ночного взрыва. На них видно — здание с вышкой сотового оператора сильно повреждено.

Жители города-миллионника сообщали о двух взрывах. Также в небе над городом удалось снять, по всей видимости, сам БПЛА.

Беспилотник "приземлился" и в Ростовской области. Предположительно, у БПЛА была цель - военный аэродром в Морозовске. Объект уничтожен системой ПВО.

Ранее стало известно, с какого расстояния запустили дроны, атаковавшие Кремль. Президент не пострадал.

И, как выяснилось, БПЛА запустили с расстояния 10-15 километров.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость