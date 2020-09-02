Жители Сирии приехали на Байкал и устроили охоту на краснокнижных соколов

Мужчин задержали на территории Прибайкальского национального парка, где для птиц создали безопасные условия.
«Охотились на хищных птиц семейства соколиные, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации», — уточнили в ведомстве.
Инспекторы ДПС остановили автомобиль, в котором находились иностранцы. Мужчины попытались скрыться и избавиться от приспособлений для лова и приманок.
«На изъятых сотовых телефонах подозреваемых нашли видео и фото соколов. Кроме того, обнаружили клетки с голубями, которые являются приманкой для отлова хищных птиц», — пояснили в СК.
Как уточняет Babr24, инострацами оказались граждане Сирии. Их на два месяца отправили под стражу.
Мужчинам грозит до 8 лет лишения свободы за охоту на «особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу РФ и охраняемых международными договорами».
Ранее в Алтайском крае через границу пытались вывезти шесть сапсанов, в живых осталось только два.