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Происшествия

Жители Сирии приехали на Байкал и устроили охоту на краснокнижных соколов

В Иркутской области поймали и арестовали двух иностранных граждан, охотившихся на редких птиц, сообщает региональный СК.

Балобан, сокол
Балобан, сокол
ru.wikipedia.org

Мужчин задержали на территории Прибайкальского национального парка, где для птиц создали безопасные условия.

«Охотились на хищных птиц семейства соколиные, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации», — уточнили в ведомстве.

Инспекторы ДПС остановили автомобиль, в котором находились иностранцы. Мужчины попытались скрыться и избавиться от приспособлений для лова и приманок.

«На изъятых сотовых телефонах подозреваемых нашли видео и фото соколов. Кроме того, обнаружили клетки с голубями, которые являются приманкой для отлова хищных птиц», — пояснили в СК.

Как уточняет Babr24, инострацами оказались граждане Сирии. Их на два месяца отправили под стражу.

Мужчинам грозит до 8 лет лишения свободы за охоту на «особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу РФ и охраняемых международными договорами».

Ранее в Алтайском крае через границу пытались вывезти шесть сапсанов, в живых осталось только два.

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