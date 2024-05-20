Две женщины из Алейска жили по соседству. В один из вечеров супруг решил наведаться к соседке для распития спиртных напитков. Жена такого поступка не оценила, сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Женщина пришла к соседке, чтобы уличить супруга в неверности. От обиды разбила той окна.

На следующий день подруга мужчина решила отомстить его жене. И тоже разбила ей окна.

Мировой судья вынес постановления по делам об административных правонарушениях в отношении обеих женщин. Они обвиняются в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. В качестве наказания каждой из них назначен штраф в размере 300 рублей.

Ранее сообщалось, что муж зарезал жену прямо в ЗАГСе.

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