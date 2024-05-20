Женщина пришла к соседке, чтобы уличить супруга в неверности. От обиды разбила той окна.
На следующий день подруга мужчина решила отомстить его жене. И тоже разбила ей окна.
Мировой судья вынес постановления по делам об административных правонарушениях в отношении обеих женщин. Они обвиняются в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. В качестве наказания каждой из них назначен штраф в размере 300 рублей.
Ранее сообщалось, что муж зарезал жену прямо в ЗАГСе.
Самое важное - в нашем Telegram-канале