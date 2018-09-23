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Жительница Алтая попыталась продать корову в интернете и стала жертвой мошенников

В Республике Алтай в полицию обратилась 47-летняя жительница села Майма. Она сообщила, что опубликовала на сайте «Авито» объявление о продаже коровы. После этого ей позвонил покупатель и обманом уговорил перевести ему деньги, сообщили в МВД по Республике Алтай.

Корова. Животноводство.
Корова. Животноводство.
СС0

Покупатель сказал, что готов внести полную предоплату за корову на банковскую карту. Женщина сообщила ему номер карты. После этого мужчина заявил, что ошибочно перевел продавцу деньги и попросил их вернуть.

Жительница Маймы поверила неизвестному и перевела ему 13 тысяч рублей. Чтобы убедиться в получении перевода, она позвонила покупателю, но телефон был отключен. Женщина проверила баланс банковского счета и поняла, что перевела свои же деньги.

Сотрудники полиции установили, что абонентский номер звонившего зарегистрирован в Рязанской области. Проводится проверка.

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