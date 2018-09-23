Жительница Алтая попыталась продать корову в интернете и стала жертвой мошенников

Покупатель сказал, что готов внести полную предоплату за корову на банковскую карту. Женщина сообщила ему номер карты. После этого мужчина заявил, что ошибочно перевел продавцу деньги и попросил их вернуть.
Жительница Маймы поверила неизвестному и перевела ему 13 тысяч рублей. Чтобы убедиться в получении перевода, она позвонила покупателю, но телефон был отключен. Женщина проверила баланс банковского счета и поняла, что перевела свои же деньги.
Сотрудники полиции установили, что абонентский номер звонившего зарегистрирован в Рязанской области. Проводится проверка.